Слуцкий: Очередной санкционный выпад ЕС не останется без ответа
21:10 22.02.2021 Источник: Интерфакс
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что за санкциями против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным последует ответ со стороны РФ.
"Очередной санкционный выпад не останется без ответа с российской стороны", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник. Он также полагает, что "санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией".
Слуцкий отметил, что "Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам". "Это не может никак способствовать какой-либо нормализации", - считает глава комитета.
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