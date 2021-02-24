МЧС выпустило предупреждение о сильном снегопаде в Москве в ночь на 25 февраля

22:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный снег ожидается ночью и утром в четверг в Москве, сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МЧС.

"По данным синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи и утром 25 февраля в Москве ожидается сильный снег, в период с 5 до 10 часов утра гололед, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 м/с", - сказали в главке. МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном автомобиле.