МЧС выпустило предупреждение о сильном снегопаде в Москве в ночь на 25 февраля
22:43 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный снег ожидается ночью и утром в четверг в Москве, сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МЧС.
"По данным синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи и утром 25 февраля в Москве ожидается сильный снег, в период с 5 до 10 часов утра гололед, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 м/с", - сказали в главке. МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном автомобиле.
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