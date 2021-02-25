В Кремле отказались комментировать слова Пашиняна о неэффективности "Искандеров"

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что использовавшиеся во время военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов "Искандер" якобы "не взорвались или взорвались лишь на 10%". При этом представитель Кремля заметил, что российская техника неоднократно доказывала свою эффективность.

"Мы это оставляем без комментариев", - ответил Песков в четверг на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают слова Пашиняна. "Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - добавил представитель Кремля.