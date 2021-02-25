В Кремле отказались комментировать слова Пашиняна о неэффективности "Искандеров"
13:20 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что использовавшиеся во время военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов "Искандер" якобы "не взорвались или взорвались лишь на 10%". При этом представитель Кремля заметил, что российская техника неоднократно доказывала свою эффективность.
"Мы это оставляем без комментариев", - ответил Песков в четверг на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают слова Пашиняна. "Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - добавил представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 14:00 25.02.2021
- В МИД Молдавии высказались за вывод российских войск из Приднестровья
- 13:32 25.02.2021
- В борьбе с бедностью в РФ есть препятствия, но власти не будут опускать руки - Песков
- 13:05 25.02.2021
- Генпрокуратура ФРГ обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой - ведомство
- 13:00 25.02.2021
- В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении - Песков
- 12:32 25.02.2021
- РФ заняла 27 место среди 158 стран по готовности к развитию передовых технологий - ООН
- 12:20 25.02.2021
- Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
- 12:05 25.02.2021
- Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС, который потребовал отставки правительства
- 12:00 25.02.2021
- Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
- 11:35 25.02.2021
- ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства - заявление генштаба
- 11:32 25.02.2021
- Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать