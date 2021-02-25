Сбербанк стал лучшим эквайером Европы
16:52 25.02.2021
Сбербанк признан лучшей компанией в номинации Best Merchant Acquirer («Лучший эквайер») престижной международной премии Merchant Payments Ecosystem Awards 2021. По мнению жюри, Сбер демонстрирует инновационность своих эквайринговых сервисов, рост бизнеса, а также способность быстро адаптироваться к меняющейся среде, предоставляя клиентам поддержку и сервис на высоком уровне. Премия присуждается лучшим эквайерам Европы с 2008 года, в ее жюри – независимые консультанты по платежным системам и представители профильных СМИ.
«Это большая честь и ответственность для нас — стать лауреатами одной из ключевых международных премий в области эквайринга, - говорит директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. - С помощью и поддержкой наших клиентов и партнёров мы делаем всё возможное, чтобы развивать платежные экосистемы и предлагать клиентам инновационные высокотехнологичные сервисы, предвосхищающие их ожидания. Наша глобальная цель — сделать мир лучше, удобнее и комфортнее для всех благодаря бесшовным, моментальным и безопасным платёжным решениям».
НОВОСТИ
- 17:02 25.02.2021
- En+ Group начала замену шести рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС
- 16:32 25.02.2021
- Все школьники Эстонии обязаны учиться на эстонском языке - президент страны
- 16:12 25.02.2021
- В России занято более 120 тыс. из 156 тыс. коек для пациентов с коронавирусом - Мурашко
- 16:00 25.02.2021
- Пашинян заявил, у бывших властей есть сторонники в рядах ВС, которые должны уйти из армии
- 15:32 25.02.2021
- На Украине заблокируют РБК и "Живой журнал"
- 15:12 25.02.2021
- Турция осуждает попытку переворота в Армении, заявил глава МИД
- 15:00 25.02.2021
- Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг армии
- 14:32 25.02.2021
- Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября - Мишустин
- 14:12 25.02.2021
- Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений в стране
- 14:00 25.02.2021
- В МИД Молдавии высказались за вывод российских войск из Приднестровья
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать