Сбербанк стал лучшим эквайером Европы

16:52

Сбербанк признан лучшей компанией в номинации Best Merchant Acquirer («Лучший эквайер») престижной международной премии Merchant Payments Ecosystem Awards 2021. По мнению жюри, Сбер демонстрирует инновационность своих эквайринговых сервисов, рост бизнеса, а также способность быстро адаптироваться к меняющейся среде, предоставляя клиентам поддержку и сервис на высоком уровне. Премия присуждается лучшим эквайерам Европы с 2008 года, в ее жюри – независимые консультанты по платежным системам и представители профильных СМИ.

«Это большая честь и ответственность для нас — стать лауреатами одной из ключевых международных премий в области эквайринга, - говорит директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. - С помощью и поддержкой наших клиентов и партнёров мы делаем всё возможное, чтобы развивать платежные экосистемы и предлагать клиентам инновационные высокотехнологичные сервисы, предвосхищающие их ожидания. Наша глобальная цель — сделать мир лучше, удобнее и комфортнее для всех благодаря бесшовным, моментальным и безопасным платёжным решениям».