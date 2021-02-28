Нулевую температуру воздуха предсказывают синоптики в Москве 28 февраля

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус один - плюс один градус. В ночь на понедельник она может опуститься до минус семи градусов.

Ветер западный, северо-западный, 8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.