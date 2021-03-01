Послы 27 стран ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному", - сказал он.