Послы 27 стран ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального
13:05 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
"Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному", - сказал он.
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