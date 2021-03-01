В квартирах новых жилых домов отныне должны устанавливать пожарные извещатели

17:32 Источник: Эхо Москвы

С сегодняшнего дня в квартирах новых жилых домов должны устанавливать пожарные извещатели. Ранее датчики были обязательными только в зонах общего пользования в многоквартирных домах. В МЧС ссылаются на опыт зарубежных стран. В частности, в Канаде благодаря установке автономных извещателей за год на 80% снизилась смертность в результате пожаров в домах. Эхо Москвы