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В квартирах новых жилых домов отныне должны устанавливать пожарные извещатели

17:32 01.03.2021 Источник: Эхо Москвы

С сегодняшнего дня в квартирах новых жилых домов должны устанавливать пожарные извещатели. Ранее датчики были обязательными только в зонах общего пользования в многоквартирных домах. В МЧС ссылаются на опыт зарубежных стран. В частности, в Канаде благодаря установке автономных извещателей за год на 80% снизилась смертность в результате пожаров в домах.  Эхо Москвы

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