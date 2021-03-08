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Пикет с требованием освободить националистов состоялся у госдачи Зеленского

20:40 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более сотни граждан провели акцию протеста у государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом с требованием освободить осужденного за похищение человека бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко, а также арестованного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Страна".

"На акции людей совсем немного. Не более 150 человек. Они скандируют "Стерненко волю", Рифмастеру (Антоненко - прим. ТАСС) волю", - говорится в сообщении в телеграм- канале издания. Участники пикета развернули большой транспарант "Молчание держит за решеткой", на воротах резиденции протестующие разместили наклейки с требованием отставки генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой, а также главы МВД Украины Арсена Авакова. На какое-то время участники пикета зажгли красные факелы.

"Участники акции заявили, что завтра они проведут акцию в поддержку Сергея Стерненко на улице Госпитальная, 12, (в Киеве) возле гостиницы "Президент отель", где должен состояться всеукраинский съезд судей", - уточнило издание. Для обеспечения правопорядка к госдаче Зеленского были стянуты дополнительные силы Нацгвардии Украины и полиции, в ходе протестной акции столкновений с силовиками не происходило.

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