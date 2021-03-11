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НОВОСТИ

Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10% - до $220/тыс. куб. м

07:35 11.03.2021 Источник: Интерфакс

 Цена газа на главном спотовом хабе Европы - нидерландском TTF выросла до $220 за тысячу кубометров с поставкой в четверг с минимума за 2021 год в $198 в последние дни февраля.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров.

В бюджет "Газпрома" (MOEX: GAZP) на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.


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