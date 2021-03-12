0
0
85
НОВОСТИ

На охрану Рамзана Кадырова и его семьи за 5 лет потрачено из бюджета не менее 1 млрд руб - СМИ

10:00 12.03.2021 Источник: Эхо Москвы

На охрану главы Чечни и его семьи за 5 лет потрачено из бюджета не менее 1 миллиарда рублей. Около 400 бойцов Росгвардии охраняют Рамзана Кадырова и его близких. На это тратится 200 миллионов рублей в год, пишут «Открытые медиа», ссылаясь на материалы госзакупок и базы «Контур.Фокус».

Так в прошлом месяце ведомства, обслуживающие рабочую резиденцию главы Чечни и личные дома его семьи, заключили с Росгвардией годовые контракты на сумму 200 миллионов.

Примерно половину выделило учреждение, которое отвечает за охрану мамы Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и членов ее семьи. Охрана ей положена в соответствии с республиканским законом, принятым в 2006 году «о социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики».

Дом Ахмата Кадырова, погибшего в 2004, также находится под охраной. Однако, это частная собственность и такие расходы не предусмотрены бюджетом, поэтому могут считаться нецелевыми.

Отметим, что в соответствии с тем же законом о гарантиях вдовы, Аймани Кадырова освобождена от оплаты коммунальных услуг, получает ежемесячное пособие, равное 23 пенсиям по старости, бесплатные медицинские и транспортные услуги.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 12.03.2021
В 28 регионах России задержаны 72 подпольных оружейника - ФСБ
0
25
10:20 12.03.2021
Поклонская сообщила, что не получала предложений вновь баллотироваться в Госдуму
0
59
10:05 12.03.2021
Карьеру госслужащих хотели бы выбрать 37% россиян - исследование
0
77
09:32 12.03.2021
В Швеции признали преимущество России в случае крупномасштабной войны
0
137
09:20 12.03.2021
Новый тип вируса птичьего гриппа, видимо, будет передаваться от человека человеку - Попова
0
153
09:05 12.03.2021
Рейтинг «Единой России» достиг рекордного минимума за пять лет - опрос
0
194
09:00 12.03.2021
Преследование оппозиции в РФ связано с усилением влияния силовиков на Путина - FT
0
207
23:05 11.03.2021
США не собираются налаживать отношения с правительством Асада
0
556
22:35 11.03.2021
Генсек ООН обратил внимание, что ряд стран копят вакцины от COVID-19 и имеют место тайные сделки
0
603
21:30 11.03.2021
Послы ЕС согласовали список персональных санкций за нарушение прав человека
0
702

Возврат к списку