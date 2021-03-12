На охрану Рамзана Кадырова и его семьи за 5 лет потрачено из бюджета не менее 1 млрд руб - СМИ
10:00 12.03.2021 Источник: Эхо Москвы
На охрану главы Чечни и его семьи за 5 лет потрачено из бюджета не менее 1 миллиарда рублей. Около 400 бойцов Росгвардии охраняют Рамзана Кадырова и его близких. На это тратится 200 миллионов рублей в год, пишут «Открытые медиа», ссылаясь на материалы госзакупок и базы «Контур.Фокус».
Так в прошлом месяце ведомства, обслуживающие рабочую резиденцию главы Чечни и личные дома его семьи, заключили с Росгвардией годовые контракты на сумму 200 миллионов.
Примерно половину выделило учреждение, которое отвечает за охрану мамы Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и членов ее семьи. Охрана ей положена в соответствии с республиканским законом, принятым в 2006 году «о социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики».
Дом Ахмата Кадырова, погибшего в 2004, также находится под охраной. Однако, это частная собственность и такие расходы не предусмотрены бюджетом, поэтому могут считаться нецелевыми.
Отметим, что в соответствии с тем же законом о гарантиях вдовы, Аймани Кадырова освобождена от оплаты коммунальных услуг, получает ежемесячное пособие, равное 23 пенсиям по старости, бесплатные медицинские и транспортные услуги. Эхо Москвы
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