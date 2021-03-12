Три человека погибли во внедорожнике, уходившем от полицейской погони в Великом Новгороде
12:32 12.03.2021 Источник: Интерфакс
Внедорожник врезался в здание торгового центра в Великом Новгороде в пятницу, есть жертвы и пострадавший, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
"Авария произошла около 4:30 на улице Германа, когда водитель Toyota Land Cruiser 200 пытался скрыться от преследовавшей его патрульной машины", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель и двое пассажиров внедорожника погибли на месте, еще одного пассажира с места ЧП доставили в Новгородскую областную клиническую больницу.
Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.
По информации ряда СМИ, водитель и его пассажиры находились в нетрезвом виде.
НОВОСТИ
- 13:32 12.03.2021
- Макростабильность России неоспорима - Песков
- 13:20 12.03.2021
- Минюст России к 2030 году планирует в 1,5 раза сократить число заключенных в колониях
- 13:07 12.03.2021
- В Еврейском музее в Москве появилась инсталляция о хасидизме
- 13:05 12.03.2021
- Турция с 15 марта обязала всех пассажиров получать электронные "коды здоровья"
- 13:00 12.03.2021
- Дата послания Путина парламенту не назначена, планируется, что он выступит очно - Песков
- 12:20 12.03.2021
- Размещение американских ракет наземного базирования в Японии повлечет ответные шаги со стороны РФ - МИД
- 12:05 12.03.2021
- В Центре Визенталя осудили отказ МИД Украины обсуждать переименование стадиона в Тернополе
- 12:02 12.03.2021
- В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России
- 12:00 12.03.2021
- Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
- 11:32 12.03.2021
- Китай может оштрафовать Alibaba на рекордную сумму - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать