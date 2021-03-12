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Три человека погибли во внедорожнике, уходившем от полицейской погони в Великом Новгороде

12:32 12.03.2021 Источник: Интерфакс

Внедорожник врезался в здание торгового центра в Великом Новгороде в пятницу, есть жертвы и пострадавший, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

"Авария произошла около 4:30 на улице Германа, когда водитель Toyota Land Cruiser 200 пытался скрыться от преследовавшей его патрульной машины", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель и двое пассажиров внедорожника погибли на месте, еще одного пассажира с места ЧП доставили в Новгородскую областную клиническую больницу.

Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

По информации ряда СМИ, водитель и его пассажиры находились в нетрезвом виде.

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