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Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал, как отпустил грехи маньяку Оноприенко и не сдал его милиции

12:05 16.03.2021 Источник: УНIАН

Настоятель Киево–Печерской лавры Павел рассказал, как отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко и не сдал его полиции.

Такое заявление он сделал в интервью жене Виктора Медведчука – Оксане Марченко, на которую СНБО наложил санкции.

По словам Павла, он отпускал грехи маньяку Оноприенко до того, как его задержали. А не сдал его милиции, так как якобы хотел привести маньяка к покаянию.

«Был такой человек, который убил 56 человек (доказано 52 убийства Оноприенко - ред.). Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель – привести вас к покаянию", - ответил Павел.

Павел посоветовал Оноприенко не причинять больше никому зла, но маньяк продолжил убивать.  unian.net

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