0
0
146
НОВОСТИ

Французский суд решил закрыть бюро ДНР в Марселе

13:20 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд города Экс-ан-Прованс постановил во вторник закрыть расположенный в Марселе представительский центр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил глава центра Юбер Файяр.

"Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр", - сказал Файяр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 23.03.2021
Роскомнадзор предложил ограничить трансграничную передачу персональных данных
0
25
14:12 23.03.2021
Лукашенко заявил, что "скоро будет пенсионером"
0
76
14:00 23.03.2021
Трое военных погибли в инциденте с самолетом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой - источник
0
100
13:32 23.03.2021
ФСБ предложила для борьбы с мошенниками создать единую базу IMEI-номеров
0
145
13:11 23.03.2021
Телеведущий Евгений Попов считает борьбу с трудовой бедностью в России главной задачей
0
185
13:05 23.03.2021
НАТО должна сосредоточиться на Китае и исходящих от него вызовах - Блинкен
0
190
13:00 23.03.2021
Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на выборах в Думу - Песков
0
158
12:32 23.03.2021
Переход "Газпрома" на российское ПО оценили в ₽180 млрд
0
178
12:20 23.03.2021
В РФ предложили изымать со счетов чиновников в пользу государства незаконно полученные деньги
0
217
12:05 23.03.2021
Няня, убившая в Москве ребенка в 2016 году, будет депортирована по окончании принудительного лечения
0
213

Возврат к списку