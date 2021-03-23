Французский суд решил закрыть бюро ДНР в Марселе
13:20 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд города Экс-ан-Прованс постановил во вторник закрыть расположенный в Марселе представительский центр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил глава центра Юбер Файяр.
"Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр", - сказал Файяр.
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