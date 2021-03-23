Французский суд решил закрыть бюро ДНР в Марселе

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд города Экс-ан-Прованс постановил во вторник закрыть расположенный в Марселе представительский центр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил глава центра Юбер Файяр.

"Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр", - сказал Файяр.