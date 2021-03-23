Горьковский автозавод представил новую спецтехнику на базе «Валдая NEXT»

17:40

Фургон-рефрижератор Валдай NEXT.

Фото пресс-службы Группы ГАЗ

Горьковский автозавод представил новый фургон-рефрижератор на базе среднетоннажного бескапотного грузовика «Валдай NEXT». Этот маневренный городской автомобиль с холодильной установкой и усиленной теплоизоляцией предназначен для перевозки замороженных продуктов в температурном режиме от -20 до +12 градусов Цельсия. Автомобиль показан на выставке «Modern Bakery Moscow 2021», которая проходит в Экспоцентре в Москве с 23 до 26 марта. На выставке также представлена мобильная автолавка на шасси «ГАЗель NEXT», предназначенная для размещения точки фастфуда или кафе-кондитерской.

Наружное и внутреннее покрытия фургона изготовлены из армированного пластика, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол толщиной 80 мм. Площадь кузова позволяет разместить восемь стандартных европаллет.

Фургон-рефрижератор – это первый образец техники со специальными надстройками, изготовленный на шасси грузового автомобиля «Валдай NEXT», производство которого началось в феврале 2021 года. Применение бескапотной кабины позволило уменьшить габариты автомобиля, увеличить объем доступного грузового пространства, обеспечить высокую маневренность и минимальный радиус разворота. Применение хорошо известного в России дизельного двигателя Cummins ISF 2.8 в сочетании с новой 6-ступенчатой коробкой передач, а также элементов трансмиссии от более тяжелых версий среднетоннажников ГАЗ позволило создать эффективный и экономичный грузовик с большим запасом прочности и высоким ресурсом, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Минимальный радиус разворота автомобиля – 6,2 м.

Автолавка ГАЗель NEXT. Фото пресс-службы Группы ГАЗ

«ГАЗ» первым среди крупных российских автопроизводителей начал заниматься созданием автомобилей для мобильной торговли и зарекомендовал себя как надежный поставщик современных транспортных решений, непосредственным образом влияющий на прибыльность бизнеса людей и качество их жизни. Этот вектор развития в начале 2000-х задал промышленник, инвестировав в масштабную модернизацию производства, создание нового модельного ряда и развитие инженерных кадров.

За прошедшие годы компания накопила большой опыт создания и обслуживания техники для мобильной торговли, сформировала пул партнеров, специализирующихся на изготовлении торговых модулей, установке оборудования, развитии мобильного бизнеса и консалтинговых услугах. Сегодня ГАЗ предлагает четыре базовые комплектации автомобилей для мобильной торговли, на базе которых существует около 1000 модификаций, изготавливаемых под заказ конкретного бизнеса.

Кроме рефрижератора на базе «Валдай NEXT», ГАЗ представил на выставке мобильную автолавку, созданную на базе автобуса «ГАЗель NEXT Citiline». Фудтрак предназначен как для организации мобильной торговли, так и для размещения точки фастфуда или кафе-кондитерской. Эргономичный и вместительный магазин на колесах оснащается всем необходимым для продуктивной работы и комфортного пребывания в нем персонала.

Автомобиль оборудован двумя инвенторными генераторами общей мощностью 6 кВт, автономной отопительной системой, возможностью подключения к внешнему электропитанию. Кухонное оборудование включает в себя жарочную поверхность, фритюрницу, печь СВЧ, тостер, кофемашину, охлаждаемый стол, печь-мангал, а также мойку с емкостями для воды. Время автономной работы – до 8 часов. Два больших LED-экрана, которые поднимаются над крышей машины, придают автолавке необычный внешний вид и являются эффективными рекламными носителями.