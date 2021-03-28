Состав элементов грунта Венеры планирует изучить в РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует изучить состав основных породообразующих элементов грунта Венеры во время отправки туда автоматических станций. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.



"Чтобы провести такое исследование, мы включим в состав нашего посадочного аппарата импульсный нейтронный генератор", - отметил Митрофанов.



Генератор облучит поверхность импульсами нейтронов. Планируется, что нейтроны будут взаимодействовать с ядрами элементов грунта Венеры и генерировать гамма-лучи. "В спектре гамма-лучей будут присутствовать спектральные линии от излучения различных ядер", - пояснил Митрофанов.



Он уточнил, что по измерениям линий гамма-спектрометра, будут определены элементы, которые их излучают, и их концентрация. По словам ученого, аналогичный прибор стоит на борту марсохода НАСА Curiosity ("Кьюриосити").



"Пока разработка нашего прибора для миссии на Венеру не началась. Ждем начала финансирования", - отметил Митрофанов.



