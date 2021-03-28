Состав элементов грунта Венеры планирует изучить в РФ
10:00 28.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Чтобы провести такое исследование, мы включим в состав нашего посадочного аппарата импульсный нейтронный генератор", - отметил Митрофанов.
Генератор облучит поверхность импульсами нейтронов. Планируется, что нейтроны будут взаимодействовать с ядрами элементов грунта Венеры и генерировать гамма-лучи. "В спектре гамма-лучей будут присутствовать спектральные линии от излучения различных ядер", - пояснил Митрофанов.
Он уточнил, что по измерениям линий гамма-спектрометра, будут определены элементы, которые их излучают, и их концентрация. По словам ученого, аналогичный прибор стоит на борту марсохода НАСА Curiosity ("Кьюриосити").
"Пока разработка нашего прибора для миссии на Венеру не началась. Ждем начала финансирования", - отметил Митрофанов.
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