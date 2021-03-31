Навальный получает всю необходимую медпомощь - УФСИН
20:30 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алексей Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь в колонии с учетом его состояния здоровья. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Владимирской области.
"Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН.
Отмечается, что "сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон". "В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - разъяснили в УФСИН.
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