Премьер Италии собирается в Пекин и хочет «сделать это побыстрее»
17:08 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в настоящее время ведется подготовка ее поездки в Китай, которая может состояться в ближайшие недели.
«Мы работаем над подготовкой визита в ближайшие недели, но пока нет точных дат, хотя я бы хотела сделать это побыстрее», — сказала она на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи.
Приглашение посетить Пекин Мелони получила от председателя КНР Си Цзиньпина еще в конце прошлого года.
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