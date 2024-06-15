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НОВОСТИ

Премьер Италии собирается в Пекин и хочет «сделать это побыстрее»

17:08 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в настоящее время ведется подготовка ее поездки в Китай, которая может состояться в ближайшие недели.

«Мы работаем над подготовкой визита в ближайшие недели, но пока нет точных дат, хотя я бы хотела сделать это побыстрее», — сказала она на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи.

Приглашение посетить Пекин Мелони получила от председателя КНР Си Цзиньпина еще в конце прошлого года.

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