Канцлер ФРГ о новых антироссийских санкциях: Мы их не блокируем
11:50 15.06.2024
Германия не тормозит процесс принятия новых санкций против РФ, а пытается сделать так, чтобы они были эффективными. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Италии, где проходил саммит G7, телеканалу ZDF.
«Мы их не блокируем. Мы активно сотрудничаем со всеми по санкционным пакетам и хотим обеспечить максимально прагматичный подход к их реализации», — сказал он, добавив, что Берлин консультируется с германским бизнесом по этому вопросу. «Нам нужны решения, которые обеспечат невозможность экспорта [подсанкционных] товаров в Россию через другие страны», — отметил канцлер.
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