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Властям Украины придется дать бронь от мобилизации части работников сельского хозяйства

21:20 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины пообещали на время забронировать от мобилизации часть работников сельского хозяйства, чтобы обеспечить бесперебойную работу отрасли. Об этом заявил и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Первое — это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи какого-либо пакета документов. Второе — дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть. Третье, по определенным профессиям, таким как трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то число работников, которое критически необходимо, получив при этом согласие военных», — цитирует слова и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины издание «Общественное».

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