Властям Украины придется дать бронь от мобилизации части работников сельского хозяйства
21:20 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины пообещали на время забронировать от мобилизации часть работников сельского хозяйства, чтобы обеспечить бесперебойную работу отрасли. Об этом заявил и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
«Первое — это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи какого-либо пакета документов. Второе — дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть. Третье, по определенным профессиям, таким как трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то число работников, которое критически необходимо, получив при этом согласие военных», — цитирует слова и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины издание «Общественное».
НОВОСТИ
- 18:15 15.06.2024
- Шведские военные заявили, что российский Су-24, якобы, нарушил воздушное пространство страны
- 17:08 15.06.2024
- Премьер Италии собирается в Пекин и хочет «сделать это побыстрее»
- 15:20 15.06.2024
- Никаких посланий участникам встречи по Украине в Швейцарии Россия передавать не будет - Песков
- 13:08 15.06.2024
- Британцы опасаются, что китайцы могут встроить следящие устройствав кокарды для головных уборов
- 11:50 15.06.2024
- Канцлер ФРГ о новых антироссийских санкциях: Мы их не блокируем
- 11:30 15.06.2024
- Шольц считает, что предложение Путина по Украине «не было сделано всерьез»
- 09:53 15.06.2024
- Очередной пакет санкций против РФ тормозится властями Германии - СМИ
- 09:15 15.06.2024
- Подлодку ВМС США в территориальные воды Кубы не приглашали – МИД республики
- 09:00 15.06.2024
- Погранслужба Украины фиксирует рост групп уклонистов, пытающийся пересечь границу
- 22:40 14.06.2024
- Послы ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против РФ из-за позиции Германии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать