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Никаких посланий участникам встречи по Украине в Швейцарии Россия передавать не будет - Песков

15:20 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет передавать никаких посланий участникам швейцарского саммита по Украине и надеется, что в следующий раз конфликт будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ничего им не хотим передавать. Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», — сказал представитель Кремля.

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