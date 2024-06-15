Никаких посланий участникам встречи по Украине в Швейцарии Россия передавать не будет - Песков
15:20 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не будет передавать никаких посланий участникам швейцарского саммита по Украине и надеется, что в следующий раз конфликт будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ничего им не хотим передавать. Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», — сказал представитель Кремля.
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