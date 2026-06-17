Нидерланды предлагают лишить страны ЕС права вето в вопросах внешней политики
17:12 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды выступают за отказ от принципа единогласия при принятии решений в сфере внешней и оборонной политики ЕС, объясняя это необходимостью ускорить реакцию ЕС на международные кризисы и вызовы безопасности. Такая позиция содержится в Международной стратегии безопасности Нидерландов на 2026–2030 годы.
В документе утверждается, что власти страны намерены добиваться перехода к голосованию квалифицированным большинством, поскольку, по оценке властей страны, ЕС «больше не может ждать консенсуса, геополитическая реальность вынуждает делать выбор». Правительство также считает, что ЕС должен стать более самостоятельным игроком в сфере безопасности и иметь возможность быстрее принимать решения в условиях растущей конфронтации с геополитическими соперниками. В Гааге также выступают за расширение использования механизмов санкционного давления, противодействия гибридным угрозам и гражданской защиты на уровне ЕС.
Право вето остается одним из ключевых механизмов защиты национального суверенитета государств ЕС во внешней политике и вопросах безопасности. В рамках Общей внешней политики и политики безопасности решения по-прежнему в основном принимаются единогласно, что позволяет любой стране блокировать инициативы, противоречащие ее интересам. Именно этот механизм в последние годы неоднократно затруднял принятие новых санкций против России и выделение военной помощи Украине, вызывая недовольство Брюсселя и ряда государств ЕС.
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