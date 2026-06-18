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НОВОСТИ

Над регионами РФ сбиты 555 украинских БПЛА за ночь

09:00 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 555 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сказали там.

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