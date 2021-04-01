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В ДТП с автобусом в Туле пострадали 15 человек, из них 13 медработников

11:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятнадцать человек, из них 13 сотрудников медучреждений пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями в Туле, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.

"В результате аварии пострадали 15 человек: 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы № 11, водитель и пассажир легкового автомобиля - беременная женщина. 14 пострадавших с различными травмами доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и горбольницу № 11. Один пострадавший медработник от госпитализации отказался", - сообщили в Минздраве.

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