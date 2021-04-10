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Призывы к санкциям преступлением против своего народа, считает глава МИД Белоруссии

20:50 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал преступлением против своего народа призывы к введению санкций против Минска, с которыми выступили лидеры белорусской оппозиции. Об этом Макей заявил в субботу в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь-1".

"В моем понимании те лица, которые призывают сейчас к санкциям, совершают преступление против своего народа. Я считаю, что именно так это надо расценивать", - заявил глава МИД, комментируя призывы к санкциям, с которыми выступают находящиеся за рубежом лидеры белорусской оппозиции. "Я пытаюсь понять их логику. Но грустно становится от того, что им весело, что народу становится хуже", - сказал он.

Макей напомнил, что в результате введения санкций потеряли средства к существованию сотрудники принадлежащего Белоруссии санатория в литовском городе Друскининкай. Он добавил, что 10 тыс. работников белорусской компании "Амкодор", которая занимается производством дорожно- строительной, лесозаготовительной техники, пострадали от санкций, введенных против нее Евросоюзом.

"Соответствующие лица, которые убежали на Запад, предлагают подобного рода действия в надежде, что станет плохо жить, не будут выплачивать зарплаты и народ выйдет на улицы и сметет этот "ненавистный режим". Ну а что дальше? Что останется после того, как такая гипотетическая революция свершится? Останутся руины, из которых Беларусь, скорее всего, уже не восстанет", - считает глава внешнеполитического ведомства.

Макей предостерег, что "любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество, о котором они "пекутся", перестанет существовать". "И это будет, я считаю, абсолютно обосновано в данной ситуации", - добавил министр.

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