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НОВОСТИ

Турция испытала гибридный двигатель для лунной ракеты

13:12 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция успешно испытала гибридный двигатель для ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Об этом сообщил в воскресенье министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit", - написал министр на своей странице в "Твиттере".

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