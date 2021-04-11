Турция испытала гибридный двигатель для лунной ракеты

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция успешно испытала гибридный двигатель для ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Об этом сообщил в воскресенье министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit", - написал министр на своей странице в "Твиттере".