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Мэр Собянин пригласил москвичей принять участие в городском субботнике 24 апреля

14:20 11.04.2021

Жителей Москвы призывают поучаствовать в едином городском субботнике, который состоится 24 апреля. По словам мэра Сергея Собянина, после зимы многое в городе нуждается в генеральной уборке. Это и подъезды, а входные группы домов, и газоны, и дорожки, и спортивные площадки. Коммунальные службы приводят мегаполис в порядок, завершить этот процесс планируется до 1 мая и помощь москвичей будет весьма кстати. «Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать», – сказал градоначальник.

Хотя формально месячник благоустройства начался в Москве 1 апреля, приводить мегаполис в порядок начали еще в марте – из города вывозили снег, очищали дворовые территории и проводили локальный ремонт дорожного покрытия.

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