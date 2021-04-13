Около 50 неуточненных мутаций коронавируса выявили в России
09:00 13.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России выявили 49 неуточнённых мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, все они были привезены из других стран.
Ранее в ведомстве назвали сроки создания вакцины от мутаций коронавируса. Для того, чтобы создать препарат против принципиально нового штамма COVID-19, потребуется не более двух месяцев.
«Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. Между тем, существующие вакцины защищают от всех известных штаммов», — заявил в эфире «России 24» замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Александр Горелов. Говорит Москва
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