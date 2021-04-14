Федеральная палата адвокатов вручила награды государственным и общественным деятелям
19:17 14.04.2021 Источник: НГ-Online
«В церемонии награждения приняли участие президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, вице-президенты ФПА РФ Генри Резник, Геннадий Шаров, Владислав Гриб, Светлана Володина, президент Гильдии российских адвокатов (ГРА) Гасан Мирзоев.
Открыл церемонию президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Он отметил, что учреждение и вручение адвокатским сообществом наград – новая традиция современной российской адвокатуры», – сообщили в пресс-службе ФПА. Медалью имени Императора Александра II был награжден руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ Михаил Федотов. Награда вручается за профессиональную, общественную, научную деятельность, содействующую укреплению государственности и развитию институтов гражданского общества
. Золотой медалью имени Ф.Н. Плевако был награжден заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Знаком «Почетный адвокат России» награждена член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди. Медаль «За вклад в развитие правового государства» получили заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП, судья ЕСПЧ с 1999 по 2012 годы Анатолий Ковлер, сопредседатель Ассоциации юристов России, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир Плигин и руководитель Центра законотворческих исследований Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ Екатерина Шульман. Медалью «За вклад в развитие правового государства» награждаются представители гражданского общества, государственных органов, науки, которые внесли значительный вклад в развитие правового государства.
По информации РАПСИ
НОВОСТИ
- 19:10 14.04.2021
- "Спутник V" начали производить в Сербии
- 19:00 14.04.2021
- Американская разведка пока не знает, как произошло первое заражение COVID-19
- 18:45 14.04.2021
- О месте проведения встречи Путина и Байдена говорить пока рано - МИД РФ
- 17:40 14.04.2021
- В России сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны - глава Минюста
- 17:12 14.04.2021
- Шойгу рассказал, как пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодки в Арктике
- 17:00 14.04.2021
- На канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтре - Эрдоган
- 16:32 14.04.2021
- Инвестиционный портфель "СберПервого" за год увеличился на 500 млрд рублей
- 16:32 14.04.2021
- Эстонский министр пообещал не допустить перевода русских школ страны на эстонский язык
- 16:12 14.04.2021
- Пашинян заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе погибли порядка 4 тыс. военнослужащих
- 16:00 14.04.2021
- Зюганов не подтвердил информацию о смене руководства КПРФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать