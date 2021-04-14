Федеральная палата адвокатов вручила награды государственным и общественным деятелям

19:17 Источник: НГ-Online

«В церемонии награждения приняли участие президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, вице-президенты ФПА РФ Генри Резник, Геннадий Шаров, Владислав Гриб, Светлана Володина, президент Гильдии российских адвокатов (ГРА) Гасан Мирзоев.

Открыл церемонию президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Он отметил, что учреждение и вручение адвокатским сообществом наград – новая традиция современной российской адвокатуры», – сообщили в пресс-службе ФПА. Медалью имени Императора Александра II был награжден руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ Михаил Федотов. Награда вручается за профессиональную, общественную, научную деятельность, содействующую укреплению государственности и развитию институтов гражданского общества

. Золотой медалью имени Ф.Н. Плевако был награжден заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Знаком «Почетный адвокат России» награждена член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди. Медаль «За вклад в развитие правового государства» получили заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП, судья ЕСПЧ с 1999 по 2012 годы Анатолий Ковлер, сопредседатель Ассоциации юристов России, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир Плигин и руководитель Центра законотворческих исследований Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ Екатерина Шульман. Медалью «За вклад в развитие правового государства» награждаются представители гражданского общества, государственных органов, науки, которые внесли значительный вклад в развитие правового государства.

По информации РАПСИ