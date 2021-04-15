Украина планирует построить несколько патронных заводов
10:32 15.04.2021 Источник: Газета.Ru
Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что власти Украины планируют построить в стране несколько патронных заводов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, речь идет о строительстве минимум двух таких предприятий. «Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать», — сказал Арестович.
Он уточнил, что на строительство заводов уйдет от двух до трех лет.
Как сообщает РИА «Новости», единственным предприятием подобного профиля на Украине был патронный завод в Луганске. Однако в 2014 году он перешел под контроль самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко заявил, что отрасль по производству боеприпасов на Украине отсутствует и ее придется создавать с нуля. Газета.Ru
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