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Украина планирует построить несколько патронных заводов

10:32 15.04.2021 Источник: Газета.Ru

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что власти Украины планируют построить в стране несколько патронных заводов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, речь идет о строительстве минимум двух таких предприятий. «Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать», — сказал Арестович.

Он уточнил, что на строительство заводов уйдет от двух до трех лет.

Как сообщает РИА «Новости», единственным предприятием подобного профиля на Украине был патронный завод в Луганске. Однако в 2014 году он перешел под контроль самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко заявил, что отрасль по производству боеприпасов на Украине отсутствует и ее придется создавать с нуля.  Газета.Ru

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