Убедить Турцию в позиции РФ по Крыму можно, а Украину - вряд ли, считает Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия со временем способна убедить Турцию в правильности своей позиции по крымскому вопросу, донести то же самое до Украины вряд ли возможно. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия, - сказал он. - Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная".