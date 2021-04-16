Убедить Турцию в позиции РФ по Крыму можно, а Украину - вряд ли, считает Песков
16:32 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия со временем способна убедить Турцию в правильности своей позиции по крымскому вопросу, донести то же самое до Украины вряд ли возможно. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия, - сказал он. - Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная".
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