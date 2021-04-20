В России предложили ввести ограничение на импорт чешского пива

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России призвали запретить чешское пиво из-за обострения отношений с Прагой. Ранее европейская страна объявила о высылке 18 российских дипломатов. Премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Санкции против чешской продукции могут положительно повлиять не только на политику Праги, но и на снижение популярности алкоголя в РФ. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»сообщил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предложил ввести ограничение на импорт чешского пива в качестве санкций.

«Можно ли было бы этой ситуацией воспользоваться, чтобы сократить наш российский рынок пива — да, почему нет. Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перфомансы, высказывания, будут нести конкретный экономический характер для их страны. Своего рода штрафные санкции. Мы видим, что сейчас в мире идут гибридные формы противостояния, прямых эскалаций нет. Нужно действовать более жёстко, и финансовые ограничения для компаний из тех стран, которые так себе позволяют в рамках дипломатической этики вести себя бескультурно. У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют. У нас в России в год потребляется около 8 млрд литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная».

МИД России накануне объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Такое решение было принято после рассекречивания отчётов о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице на складе боеприпасов в 2014 году. Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.