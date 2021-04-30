Росстат подсчитал естественную убыль населения за 1 квартал 2021 года

20:22 Источник: Интерфакс

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в марте 2021 года выросла в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года, составив 63 тыс. 103 человека (против 41 тыс. 719 человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат.

При этом число родившихся в марте 2021 года выросло на 15,5% - до 128 тыс. 217 детей со 111 тыс. 21 ребенка в марте 2020 года.

Число умерших в РФ в марте 2021 года увеличилось на 25,3% - до 191 тыс. 320 человек со 152 тыс. 740 человек в марте 2020 года (в феврале 2021 год рост смертности был ниже и равнялся 20,6% - число умерших выросло до 172 тыс. 672 человек со 143 тыс. 179 человек в феврале 2020 года).

За I квартал естественная убыль населения РФ составила 246,8 тыс. человек против 121,7 тыс. человек в январе-марте 2020 года (рост в 2 раза).

Родилось в РФ за I квартал 2021 года 336,9 тыс. детей против 338,3 тыс. годом ранее (снижение на 0,4%).

Умерло за I квартал 2021 года 583,7 тыс. человек против 460 тыс. человек годом ранее (рост на 26,9%).