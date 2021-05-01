Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение "Экспо-2030"
12:03 01.05.2021
Всемирная универсальная выставка «Экспо-2030» может пройти в Москве – российская столица уже подала заявку на право проведения форума. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, официальное письмо, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, уже передали в Международное бюро выставок (Bureau International des Expositions). Это первая заявка, другие претенденты должны подать свои документы до 29 октября 2021 года.
Темой российской заявки - «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира» (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony). Если ее одобрят, выставка состоится в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года. «Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к «Экспо» будут созданы дополнительные рабочие места», - заявила Наталья Сергунина.
Как отмечает заммэра, российская столица идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях. «Москва создала развитую и конкурентную инфраструктуру для разработки и внедрения новых технологий. В городе работает больше 130 тыс. технологических компаний. Международные эксперты не раз отмечали столичную цифровую экосистему», - сказала заммэра.
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