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Белый дом уведомил госкомиссию США по высшему образованию о несоответствии Гарварда ряду стандартов - СМИ

18:40 09.07.2025 Источник: Интерфакс

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила государственную комиссию по высшему образованию о несоответствии Гарвардского университета ряду стандартов, из-за чего элитное учебное заведение может, в частности, лишиться федеральных грантов, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Так, по мнению американского министерства образования, Гарвард, вероятно, нарушает законы о борьбе с дискриминацией.

"Гарвард не выполнил обязательств перед налогоплательщиками, студентами, преподаватели - антисемитские нападки и дискриминация не встречают никакого противодействия в стенах университета", - заявила министр образования США Линда Макмен.

Bloomberg отмечает, что мнение министра образования разделяют и в американском министерстве здравоохранения и социальных служб. Макмен также призвала комиссию по высшему образованию обеспечить соблюдение Гарвардом федеральных законов и аккредитационных требований и находиться в контакте с министерством по данному вопросу.

Ситуацию прокомментировали и в министерстве внутренней безопасности. В ведомстве сообщили об отправке Гарварду повестки, поскольку в учебном заведении "в ответ на неоднократные просьбы отказывались предоставить данные о сертификации программ для иностранных студентов". В министерстве считают, что Гарвард не смог обеспечить дисциплину в стенах учебного заведения и способствовал росту числу преступлений.

В самом университете происходящее на данный момент не прокомментировали.

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