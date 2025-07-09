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Венгрия выступила против выделения Украине 100 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы

17:00 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерское правительство выступило против проекта бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, предусматривающего выделение 100 млрд евро на поддержку Украины в конфликте с Россией. Как заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, документ, подготовленный в Брюсселе, означает, что ЕС придется финансировать продолжение войны и ради этого влезть в долги.

«У Европы закончились деньги, но, когда дело доходит до войны, 100 млрд евро всегда найдутся», — отметил входящий в ближайшее окружение главы правительства Балаж Орбан на своей странице в соцсети. Он подтвердил, что Еврокомиссия предлагает выделить такую сумму «в следующем [семилетнем] бюджетном цикле» на оказание военной помощи Украине.

По его мнению, предложение Брюсселя ведет к тому, что на 100 млрд евро «уменьшится конкурентоспособность Европы», будут сокращены средства на охрану границ, а также финансовая поддержка семей в странах ЕС.

«И это только начало», поскольку Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно 1 трлн евро, предупредил Балаж Орбан. «Европа не может выбраться из экономического, социального кризиса и кризиса в области безопасности, а Брюссель продолжает финансировать войну — оружие вместо мира, еще больший долг вместо конкурентоспособной Европы», — заключил советник премьера.

Еврокомиссия включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028–2034 годы отдельную статью расходов в размере 100 млрд евро на поддержку Украины в конфликте с Россией. Ожидается что документ будет представлен членам ЕС на следующей неделе. Переговоры на эту тему между Еврокомиссией и странами сообщества могут продолжаться до конца 2027 года.

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