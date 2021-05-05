Авиабомбу времен Второй мировой войны обезвредили в центре Софии
20:30 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Авиабомба была со взрывателем и представляла определенную угрозу, военные саперы боеприпас обезвредили", - сообщил телеканалу директор службы гражданской защиты столичной администрации Красимир Димитров.
Ранее мэр Софии Йорданка Фандыкова на своей странице в "Фейсбуке" уточнила, что при ремонте трамвайной линии обнаружен 152-миллиметровый авиаснаряд времен Второй мировой войны.
НОВОСТИ
- 20:20 05.05.2021
- В день 200-летия смерти Наполеона в Париже состоялась памятная церемония
- 20:10 05.05.2021
- Накануне Дня Победы ветеран войны из Таджикистана получил гражданство РФ
- 19:20 05.05.2021
- Меры по поддержке экономики могут спровоцировать в США рост инфляции
- 19:10 05.05.2021
- Для операций ВС США Черное море является ключевым - генерал
- 18:35 05.05.2021
- В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
- 18:25 05.05.2021
- На борьбу с новым коронавирусом Япония выделит Индии $50,3 млн
- 18:10 05.05.2021
- Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси
- 17:20 05.05.2021
- На фоне пандемии вновь отменен в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo
- 17:10 05.05.2021
- За последние 5 лет мир испытывает самые тяжелые проблемы с продовольственной безопасностью - ФАО
- 16:40 05.05.2021
- США остаются важнейшим, естественным и незаменимым партнером Европа - Меркель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать