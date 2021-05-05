Авиабомбу времен Второй мировой войны обезвредили в центре Софии

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные саперы обезвредили и вывезли для дальнейшего уничтожения авиабомбу середины XX века, которая была обнаружена в среду во время ремонтных работ на улице Царя Бориса III в центральной части болгарской столицы.



"Авиабомба была со взрывателем и представляла определенную угрозу, военные саперы боеприпас обезвредили", - сообщил телеканалу директор службы гражданской защиты столичной администрации Красимир Димитров.



Ранее мэр Софии Йорданка Фандыкова на своей странице в "Фейсбуке" уточнила, что при ремонте трамвайной линии обнаружен 152-миллиметровый авиаснаряд времен Второй мировой войны.



