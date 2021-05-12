Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддерживает идею федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг.

"Я считаю, что если просто выделением средств это решать, то все опять поплывет, сетка эта. Это полномочия субъектов РФ, они должны принимать эти решения. Этот вопрос требует достаточно детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта", - сказал Мишустин, отвечая в среду на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Думе.