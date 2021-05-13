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Решение Tesla приостановить продажу электромобилей за криптовалюту привело к падению курса биткоина

10:20 13.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Курс биткоина рухнул на фоне решения компании Tesla приостановить продажу электромобилей за криптовалюту. Сразу после публикации Илона Маска в Твиттере, биткоин терял в стоимости 17%, опустившись ниже отметки в 50 тысяч долларов. К этому моменту он отыграл часть падения, но не восстановился до прежних показателей.

Маск объяснил решение обеспокоенностью по поводу урона, который наносит природе добыча биткоина. Он указал на быстрый рост использования ископаемого топлива для этих целей, и в частности угля, который, по его словам, «имеет худшие показатели выбросов».

На добычу криптовалюты на сегодняшний день уходит огромное количество электроэнергии.  Эхо Москвы

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