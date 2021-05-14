Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»

13:10

В Москве, накануне дня рождения метрополитена, стартовала проходка правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. По словам мэра Сергея Собянина, эти тоннели планируется пройти в течение года.

"В 2023 году будет создана уникальная линия. Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов», - отметил градоначальник.

Глава города также вручил награды выдающимся метростроителям и сотрудникам метро и отметил темпы роста главной транспортной системы мегаполиса. «За последние 10 лет огромный толчок приобрело развитие всего транспортного узла. Мы за последние 10 лет построили половину того, что было построено за предыдущие 76 лет. Это огромная динамика», - заявил Собянин, по словам которого, к 2024 году московское метро с точки зрения подвижного современного состава окажется самым молодым в Европе и Америке.