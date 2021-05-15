Межпланетная станция "Тяньвэнь-1" достигла поверхности Марса
09:15 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайский аппарат по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
Как отмечает агентство, это первый случай, когда Китай высадил космический зонд на другой планете. Марсоход, получивший название "Чжужун", займется исследованием грунта, ионосферы и климата.
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