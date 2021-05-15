Сворачивать военную операцию против боевиков в Газе Израиль пока не собирается

21:10 Источник: Интерфакс

Израильское руководство планирует ещё несколько дней проводить операцию по нанесению ударов по сектору Газа, сообщает местное телевидение со ссылкой на источники.

"Сейчас - не время для перемирия. Мы продолжаем", - заявил журналистам высокопоставленный представитель руководства Израиля.

По его словам, военным нужно ещё несколько дней для выполнения стоящих перед ними задач, и политическое руководство готово дать им это время.