Под Костромой из-за рухнувшего в непогоду дерева погиб подросток

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток погиб в городе Кологриве Костромской области из-за упавшей на него в непогоду части дерева. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по региону.



"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего юноши в городе Кологриве Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, во время непогоды в Кологриве на подростка упала часть дерева. В результате он получил травмы головы, шеи и умер на месте.



