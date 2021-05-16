Под Костромой из-за рухнувшего в непогоду дерева погиб подросток
15:15 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего юноши в городе Кологриве Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, во время непогоды в Кологриве на подростка упала часть дерева. В результате он получил травмы головы, шеи и умер на месте.
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