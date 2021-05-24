Лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей предложили повысить

11:20

Депутат Госдумы Василий Власов предложил повышать лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, при условии, что у работника есть дети. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова имеется в распоряжении RT.



В своём обращении законодатель напомнил, что в октябре 2020 года все регионы России стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность».

Благодаря этому эксперименту самозанятые граждане могут пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами.

Также был установлен лимит ежегодного дохода — 2,4 млн рублей. Превысив его, самозанятый не может пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года.

Но, как отметил Власов, данный лимит не учитывает такой аспект, как наличие или отсутствие у самозанятого детей: многодетный самозанятый родитель, равно как и бездетный гражданин, вынуждены в равной степени выполнять условие о лимите дохода.