Собянин: Центр "Бизнес.Техноград" стал третьим по счету столичным домом предпринимателей
17:21 26.05.2021
В День российского предпринимательства 26 мая в Москве открылся новый Дом предпринимателей, уже третий по счету. По словам мэра Сергея Собянина, который встретился со столичными бизнесменами, новый центр обучения предпринимательским навыкам и компетенциям «Бизнес.Техноград» на ВДНХ появится в «Технограде», где уже можно получить образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям. «Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса. И сегодня в этом замечательном месте открываем еще один такой большой корпус, где не будет обучения профессиям, а будет обучение бизнесу», - отметил градоначальник.
В Москве работают 764 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет примерно порядка 13% от всех малых и средних предприятий страны. Предприниматели в свой профессиональный праздник обсудили с мэром работу бизнеса в условиях пандемии. «Вы заметили, что мы с мая-апреля того года уже жестких ограничений не вводили, - отметил мэр. - Это дорого стоило. Самая важная поддержка предпринимательства - это даже не какие-то специальные пакеты финансовой поддержки, а именно дать возможность спокойно работать».
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