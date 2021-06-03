0
0
106
НОВОСТИ

Анатолий Вассерман: Формат ЕГЭ слишком узок для проверки владения русским языком

12:19 03.06.2021

Нынешний формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не позволяет оценить в полной мере степень владения школьника таким предметом как «Русский язык», считает политический аналитик, знаменитый участник интеллектуальных состязаний Анатолий Вассерман. В первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку, 3 июня, он заявил, что для проверки возможностей владения русским языком нужно использовать иные средства.

«В частности, совершенно необходимым считаю оставить только написание сочинений по русскому языку. Причем, в идеале, не одного, как сейчас, а нескольких по разным темам. Формат ЕГЭ, как мне кажется, слишком узок для того, чтобы оценить полноценное владение языком», - сказал Вассерман, по мнению которого сочинение –хороший способ проверить аналитические возможности ребенка и его способность думать. «К сожалению, наша нынешняя школа вообще не ставит себе похожей задачи – научить думать. Сейчас ЕГЭ – это, по сути, блуждание между сосен, когда за деревьями леса не видно. Именно так и стоит его воспринимать», - полагает аналитик.

Напомним, ЕГЭ проводится в России с 31 мая по 17 июля, а 3 и 4 июня в России ученики будут сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку, который стал единственным обязательным предметом ЕГЭ для поступающих в вузы в 2021 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:12 03.06.2021
Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре ФНБ - Силуанов
0
60
13:05 03.06.2021
Дании перенесет процесс предоставления убежища в королевстве за пределы ЕС
0
68
13:00 03.06.2021
Власти РФ вскоре огласят решение по возможности прививать от ковида иностранцев - Попова
0
80
12:44 03.06.2021
Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению – доктор Румянцев
0
94
12:32 03.06.2021
Самое дорогое в мире парковочное место продано в Гонконге за $1,3 млн - СМИ
0
112
12:30 03.06.2021
Анастасия Звягина: Премия Андрея Воробьева «Медиана» – проявление уважения к журналистам и блогерам
0
113
12:20 03.06.2021
Евгений Ройзман заявил, что не намерен эмигрировать
0
150
12:05 03.06.2021
Минпросвещения планирует вернуть ЕГЭ для всех выпускников - Кравцов
0
167
12:00 03.06.2021
Россия может сохранить статус великой энергодержавы благодаря экспорту водорода - Чубайс
0
172
11:32 03.06.2021
В России выявили 8 933 случая заражения коронавирусом за сутки
0
186

Возврат к списку