Анатолий Вассерман: Формат ЕГЭ слишком узок для проверки владения русским языком

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Нынешний формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не позволяет оценить в полной мере степень владения школьника таким предметом как «Русский язык», считает политический аналитик, знаменитый участник интеллектуальных состязаний Анатолий Вассерман. В первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку, 3 июня, он заявил, что для проверки возможностей владения русским языком нужно использовать иные средства.

«В частности, совершенно необходимым считаю оставить только написание сочинений по русскому языку. Причем, в идеале, не одного, как сейчас, а нескольких по разным темам. Формат ЕГЭ, как мне кажется, слишком узок для того, чтобы оценить полноценное владение языком», - сказал Вассерман, по мнению которого сочинение –хороший способ проверить аналитические возможности ребенка и его способность думать. «К сожалению, наша нынешняя школа вообще не ставит себе похожей задачи – научить думать. Сейчас ЕГЭ – это, по сути, блуждание между сосен, когда за деревьями леса не видно. Именно так и стоит его воспринимать», - полагает аналитик.

Напомним, ЕГЭ проводится в России с 31 мая по 17 июля, а 3 и 4 июня в России ученики будут сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку, который стал единственным обязательным предметом ЕГЭ для поступающих в вузы в 2021 году.