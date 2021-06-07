Более половины регионов РФ достигли доковидного уровня смертности - Мурашко
12:32 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень смертности более чем в половине российских регионов снизился до показателей начала 2020 года. Это удалось сделать в том числе благодаря профилактике новой коронавирусной инфекции и проведению диспансеризации, сообщил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.
"Сегодня более половины регионов снизили [показатели по смертности] до уровня начала 2020 года. А 2020 год - в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию, - сказал министр. - В первую очередь [уровень смертности снизился благодаря] мероприятиям по массовой профилактике коронавирусной инфекции, второе - возобновление диспансеризации".
Он отметил, что при прохождении диспансеризации у порядка 15% пациентов выявляются новые заболевания. Кроме того, большую роль в снижении смертности также играют мероприятия по реабилитации перенесших новую коронавирусную инфекцию. "Мы видим, что пациенты с тяжелой инфекцией и имеющие хронические неинфекционные заболевания подвержены риску преждевременной смерти. И конечно же, они в первую очередь должны прийти на прием к врачу. И мы сегодня требуем от стационаров передавать списки в поликлинику для проактивного приглашения", - сообщил Мурашко.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что смертность в РФ за 2020 год выросла на 17,9%, причем большую долю в приросте составили случаи смерти от коронавирусной инфекции. Впоследствии замглавы Росстата Павел Смелов отмечал, что смертность уже снижается и в апреле-мае может опуститься до уровня 2019 года. По последним данным, смертность в апреле 2021 года снизилась на 13% по сравнению с мартом.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Он проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
НОВОСТИ
- 17:12 07.06.2021
- Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
- 17:00 07.06.2021
- Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 15:00 07.06.2021
- Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать