Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Титов предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД. Таким образом уполномоченный по защите прав предпринимателей считает возможным снять чрезмерную нагрузку с судебных приставов.

Инициатива содержится в материалах, подготовленных к очередному ежегодному докладу Бориса Титова президенту. Также бизнес-омбудсмен предлагает разработать процедуры упрощённого взыскания задолженностей, не превышающих, например, 5 тыс. рублей.

Также проблемы с загруженностью службы судебных приставов, по мнению Титова, могут помочь решить увеличение штата, повышение зарплаты и введение ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Говорит Москва