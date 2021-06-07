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Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД

16:00 07.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Титов предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД. Таким образом уполномоченный по защите прав предпринимателей считает возможным снять чрезмерную нагрузку с судебных приставов.

Инициатива содержится в материалах, подготовленных к очередному ежегодному докладу Бориса Титова президенту. Также бизнес-омбудсмен предлагает разработать процедуры упрощённого взыскания задолженностей, не превышающих, например, 5 тыс. рублей.

Также проблемы с загруженностью службы судебных приставов, по мнению Титова, могут помочь решить увеличение штата, повышение зарплаты и введение ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.  Говорит Москва

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