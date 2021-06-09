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Пожар в больнице в Рязани предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ - губернатор

11:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в ОКБ им. Семашко в Рязани, в результате которого погибли три человека, предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ. Об этом сообщил в среду в эфире канала "Россия-24" губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"В одной из палат реанимационного отделения находился один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Причину будут выяснять специалисты, сейчас идет следствие. Видимо, произошло возгорание аппарата ИВЛ", - сказал глава региона.

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