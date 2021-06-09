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Из-за угрозы взрыва на ТЭЦ в подмосковной Лобне эвакуировано несколько домов

22:10 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители нескольких домов эвакуированы из-за угрозы взрыва на ТЭЦ в подмосковной Лобне. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несколько жилых домов в микрорайоне "Красная поляна" в Лобне эвакуированы из-за угрозы взрыва на ТЭЦ. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь корреспондент ТАСС, который находится недалеко от места происшествия, сообщает, что полностью перекрыто движение по улице Текстильной, люди вынуждены идти к своим домам в обход. В настоящее время на месте происшествия выставлены кордоны полиции, а также зона происшествия полностью оцеплена.

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