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НОВОСТИ

Деловую авиацию посадят за стол

14:05 11.06.2021

Объединённая Национальная Ассоциация Деловой Авиации (ОНАДА) в рамках деловой программы Пятнадцатого Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 проведёт круглый стол, посвящённый актуальным вопросам и ключевым проблемам деловой авиации.

"Салоны МАКС из года в год укрепляют свою позицию как дискуссионная площадка, на которой представители авиационного бизнеса обсуждают положение дел, вырабатывают совместные решения по преодолению проблем. Мы рады приветствовать ОНАДА в качестве организатора круглого стола в рамках МАКС-2021 и уверены, что мероприятие пройдёт на самом высоком уровне", - отметил заместитель генерального директора АО "Авиасалон" Владимир Советкин.

"Между ОНАДА и АО "Авиасалон" в 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы рады, что оно реализуется. Для нас участие в МАКС – прекрасная возможность представить деловую авиацию, показать её возможности для бизнеса и потенциал для экономики, и в то же время и очертить круг вопросов, которые пока сдерживают развитие отрасли", - комментирует Ярослав Одинцев, Президент ОНАДА.

Мероприятие состоится 21 июля на площадке конгресс-центра МАКС-2021. В настоящее время формируется программа круглого стола. Перечень выступлений будет опубликован в ближайшее время. Принять участие в мероприятии смогут все желающие – участники и гости салона.

Деловая авиация по традиции будет широко представлена не только в деловой, но и в выставочной программе. В 2021 году будет сформирована тематическая экспозиция, в рамках которой на статической стоянке планируется показать воздушные суда различных классов.

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